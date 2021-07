"Ich bin ein Freak"

Capote

sagte gerne Dinge wie: "Ich habe die moderne Form des Journalismus erfunden und bin der Größte überhaupt." Nachzulesen in der nun auf Deutsch erschienenen Biografie "turbulentes Leben" von(1927-2003, die Biografie erschien in denbereits 1997).

Plimpton, Schriftsteller und Journalist, mischt darin Originaltöne von Freunden, Feinden, Kollegen, Nachbarn, Bewunderern zu einer Collage über das Leben Truman Capotes. Von Lauren Bacall bis Kurt Vonnegut. Intensiv, eindringlich und stellenweise etwas geschwätzig erzählt der Hundert-Stimmen-Reigen den Weg des winzigen Südstaaten-Buben zum Schoßhund der Society, der seine physischen Unzulänglichkeiten – Quäkstimme, seltsamer Körperbau – zu seinen Accessoires machte und in Romane einbaute: Barkeeper Joe Bell aus Frühstück bei Tiffany hat eine "quäkendene, froschähnliche Stimme".

Das Partyleben war Mittel zum Zweck: Wo sonst sollte er Figuren wie Madame Sapphia Spanella, eine "robuste Koloratursängerin, die jeden Nachmittag im Central Park Rollschuh lief" ("Frühstück bei Tiffany") finden?

Doch scheint der Drang zur Upperclass in der Familie gelegen zu haben. Schon Trumans Mutter Lillie Mae oder Nina, wie sie sich später nannte, verließ den Süden, um Teil der glamourösen Gesellschaft werden. Truman blieb zunächst in New Orleans, wo er mit Harper Lee ("Wer die Nachtigall stört") eng befreundet war – sie begleitete ihn später nach Kansas, um ihm bei der Recherche zu "Kaltblütig" zu unterstützen.

Schon mit 14 wusste Truman, dass er schreiben wollte. Und er arbeitete ebenso diszipliniert am literarischen wie am Society-Aufstieg. Fleiß, Chuzpe und ein Job als Boten-Junge beim New Yorker brachten ihn auf den Weg.