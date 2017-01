Warum hat Gott oder RTL das Dschungelcamp geschaffen?

Es heißt ja, die Armen sind Gottes Geschenk an die Nichtarmen. Denn sie geben ihnen die Möglichkeit, Gutes zu tun und ihr Konto bei Gott in Ordnung zu bringen.

Vielleicht ist das Dschungelcamp ja ein Geschenk an die Dschungelcamp-Hasser - denn es gibt ihnen die Gelegenheit, sich überlegen zu fühlen.

Wie auch immer: Tag 11 bietet wenig, um diese theologisch-philosophische Einleitung zu rechtfertigen.

Beim Abgang aus dem Camp knallt die vom Publikum abgewählte Nicole volles Geschäft gegen einen Baum. Die Szene ist erstaunlich lustig (weil auch nichts Schlimmes passiert), und auf einmal ist man sich nicht mehr sicher: Wäre es nicht vielleicht schön, wäre das Dschungelcamp ein Stummfilm?

Doch dann hört man Hanka sprechen und plötzlich ist man sich sicher. Ja, wäre es.

Foto: RTL/Stefan Menne Viel mehr passiert nicht.

Am Ende stehen Jens und Gina-Lisa auf "vielleicht", und Gina-Lisa muss das Camp verlassen, was alle sehr verblüfft. Vielleicht war ihr Weinkrampf nach Nicoles Abgang nicht unbedingt eine Bewerbung für einen längeren Aufenthalt.

Die Dschungelprüfung

Honey muss ein Känguruh-Kostüm anziehen.

An dieser Stelle könnte die Prüfung schon aus sein. Aber Lungenflügelstürmer Honey kann diesmal seine fürchterlichen Todesängste bezwingen.

Foto: RTL/Stefan Menne Mit zwei Kontakten auf dem Kopf muss er eine Drahtleitung entlang gehen, ohne elektrische Kontakte zu schließen. Dirigiert wird er von Marc, der, sollte Honey am Draht ankommen, mit Ameisen und Schmutz überschüttet wird. Das Ganze ist erstaunlich schwierig, und die beiden erspielen tapfer fünf Sterne.

Tag 3 im Schnellcheck

Haupt- & Nebenrolle

Hauptrolle: Die Fliege. Sie wird von Honey heimtückisch erschlagen, was Hanka zum Auszucken bringt. (Was zugegeben noch keine Nachricht ist: Alles bringt Hanka zum Auszucken, vor allem, wenn es Honey macht -also auch Schauen, Gehen, Atmen...) Honey rechtfertigt sich, er wollte Gina-Lisa vor dem Untier schützen. Klar: Die australische Killerfliege hat schon so manche Silikonfront gemeuchelt. Die Moderatoren Daniel Hartwich und Sonja Zietlow inszenieren daraufhin ein zugegeben wirklich witziges Ehrenbegräbnis für die Fliege. Der Spaß dabei: In einer Show, die auch darauf beruht, dass Hunderte Maden, Kakerlaken und anderes Krabbelzeugs sein Leben lässt, wird wegen des Ablebens einer Fliege heftig gestritten.

Nebenrolle: Honey. Mit seiner ziemlich lächerlichen Dschungelprüfungs-Verweigerung an Tag 10 hat er nachhaltig erreicht, was er wollte: Er steht im Mittelpunkt. Der Fliegenmörder, der.

Konflikt des Tages

Alle gegen RTL. Wegen diverser "Regelverstöße" - Teilen von Zigaretten, alleine aufs Klo gehen, Mikros ablegen, Lagerfeuerwache allein, pfau, urarg, was dort schon als subversiver Akt gilt - werden der Gruppe die Luxusartikel (vor allem voll weiche Polster) und die Zigaretten entzogen. Das Kalkül der Regie geht auf: Die Gruppe beginnt sofort zu zanken wie ein Haufen Kindergartenkinder, die auf Kakao-Entzug sind.

Und das Erstaunliche passiert: Thomas meldet sich zu Wort! Die verblüfften Zuschauer stellen fest: Er kann nicht nur reden, sondern auch schimpfen: "Wenn ich die Zigaretten nicht wieder kriege, reiße ich den ganzen RTL-Kasten kurz und klein (...) Sollen sie sich doch ein zweites Po-Loch freuen (...) da geh ich hin und mach den Laden klein!" Ja, Fußballer halt. Immerhin weiß Hässler nicht, wo RTLs Auto steht.

In weiterer Folge kommt es zum üblichen Konflikt zwischen Hanka und ... wurscht wem. Jedem, der bei drei nicht auf einem der zahlreich vorhandenen Bäume ist. Hanka weigert sich, abzuwaschen. Marc erdreistet, sich, darauf hinzuweisen, dass das vorgeschrieben ist und zu weiteren Strafmaßnahmen seitens der Regie führen könnte: "These are the Regels!" Hanka vergreift sich danach kräftig im Ton und wirft darauf reaktionsschnell Marc und Honey, die sie darauf hinweisen, vor, sich im Ton zu vergreifen.

So gesagt

"Heute war ich den ganzen Tag noch nicht auf Toilette." (Gina-Lisa steht unter Druck)

"Wenn du dein Ding machen willst, geb ich dir den Space." (Honey meint übrigens nicht Gina-Lisa und ihren Druck)

"I think I got some in my Hose." (Auch Marc spürt Druck, in diesem Fall ameisenbedingt)

"Was für ein Duo, der Marc und der Honey. Der Rechtsradikale und der Linksträger." (Moderator Daniel Hartwich kommentiert eine Szene, in der Trump-Wähler Marc und Honey beim Duschen in ihren Badehosen wühlen)

Ekelfaktor

