I-Wolf, Elektro Guzzi und Kœnig im Livestream

"United We Stream Vienna"

Seit Anfang April trägt Wien das von der Clubcommission Berlin initiierte und von Arte Concert unterstütze Konzept "United We Stream" als erste Stadt außerhalb Deutschlands in die Welt. Beim Startschuss am 4. April waren u. a. Mavi Phoenix, Tin Man, Wandl und Rosa Anschütz Teil des internationalen Line ups. Der nächste Stream steht heute, Mittwoch (15. April), am Programm. Los geht es um 15 Uhr. Dabei sind diesmal Asfast, Misonica, Kœnig, Evren da Conceição und Elektro Guzzi.

Unter www.unitedwestream.at wird gemeinsam gestreamt und gefeiert. Spenden sind erwünscht: Via der Spendenplattform www.startnext.com kann man die heimische Clubkultur unterstützen, die unter der Corona-Krise enorm leidet. 10 Prozent der Spenden fließen an „Nachbar in Not”, 90 Prozent davon geht an Wiener Clubs.