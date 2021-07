HVOB: Eine Nachricht mit Folgen

HVOB werden am 12. August ein eigenes Open-Air-Festival in der Wiener Arena veranstalten. Was steckt dahinter?

Die Idee wurde geboren, weil unsere Arena-Show im April nach einer Woche ausverkauft war. Und einfach nur ein Zusatzkonzert zu geben, erschien uns nicht besonders sportlich. So ist die Idee zu unserem Open Air in der Arena entstanden. Wir laden dazu Bands und Künstler ein, zu denen wir einen persönlichen Bezug haben, die uns musikalisch geprägt haben, die zur HVOB-Welt gehören. Der erste Act ist Stimming, ein Künstler, den wir sehr schätzen und der bereits einen Remix für uns gemacht hat.

Andere Länder, andere Sitten: Wie unterschiedlich sind die Reaktionen auf Ihre Musik?

Die sind überall gleich. Musik ist halt einfach größer als Kulturen oder Nationen, das kriegen wir jede Woche neu bewiesen. Und trotzdem kann man es eigentlich nicht glauben, wenn in China oder Südafrika die Leute deine Songs mitsingen.

HVOB spielen selten in Österreich und haben 2014 die Amadeus-Nominierung abgelehnt. Es scheint so, als würden Sie sich nicht gerne den Siegel "Made in Austria" verpassen lassen.

HVOB hätte wahrscheinlich genauso in Bangkok oder Rio de Janeiro entstehen können. Aber Musik ist ja zum Glück kein Bio-Ei, das eine Herkunftsbezeichnung als Qualitätssiegel braucht. Wir spielen in Österreich mit genauso viel Liebe und Hingabe wie in den USA oder Japan. Und den Amadeus an sich haben wir ja nicht abgelehnt, sondern einen Medienpartner und einige Unsauberkeiten. Die haben wir auch angesprochen, das haben wir schon sauber differenziert, damit ist die Sache auch erledigt.