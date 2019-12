Hurn und Drang: Yung Hurn, warum warst du so im Gasometer?

Und natürlich auch wieder nicht. Wer glaubt, dass Pubertät früher hart war, der muss den heutigen Teenagern und Jungerwachsenen Ehrfurcht entgegen bringen. Was für ein wundersam vertracktes Netz an Spaß- und Sexismus-Fallstricken, an steilen verbalen Klippen und vielen, vielen Referenzebenen müssen die heute erobern. Sie tun das locker und gut gelaunt, während sich die Erwachsenen so herrlich plump verstricken.

Darf man heute noch "Bitch" sagen? Du nicht, Papa.

Es wird also bei Yung Hurn allerlei Synonymes über Sex ins Rennen geworfen (und an einer Stelle darf man Strache ausbuhen), man fährt, zwinker zwinker, "ohne Dach Cabrio", und das die ganze Nacht, und hin und wieder will man kichern ("Du bist ihre schöne Blume/Aber ich bin die Biene"), an anderer Stelle weniger. Wenn das die Oma wüsste (ahso, nein, sie weiß es und darf sogar eine Rolle spielen).

Aber insgesamt: Im besten Fall ist da lyricmäßig ein Meta-Worttheater rund um das Körperliche im Gang, eine "Dirty Talking"-Oper zu Brummton und Zeitlupenbeat, ein Druckabbaugehüpfe gegen eine Außenwelt, in der die Eltern politische Korrektheit für das größte Problem halten. Danke, Yung Hurn!