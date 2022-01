Humboldt Forum mit und ohne Eintritt - zwei Wege nach Start

Die Wege in das Berliner Humboldt Forum werden auch an der Kasse entschieden. Für die verschiedenen Dauerausstellungen des deutschlandweit aktuell wichtigsten Kulturprojektes gibt es nach den Monaten der Eröffnungsphase unterschiedliche Regelungen für den Eintritt. Während weite Teile des Museums- und Ausstellungszentrums frei zugänglich bleiben, müssen Besucher für den Berliner Teil nun Tickets bezahlen. Ebenfalls wie vorgesehen wird für Sonderausstellungen Eintritt verlangt.

Mehrteilig auf der Insel

Das 680 Millionen Euro teure Humboldt Forum gestalten die auch für die Museumsinsel zuständige Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit zwei ihrer Museen, das Land Berlin, die Humboldt-Universität und die Stiftung Humboldt Forum. Gezeigt werden in dem 40.000 Quadratmeter umfassenden Gebäude Exponate aus Asien, Afrika, Amerika und Ozeanien sowie Objekte zur Geschichte Berlins.

Drei Jahre als Pilotversuch

Der Bund will für die Dauerausstellung in seinem Prestigeobjekt als Pilotversuch drei Jahre lang keinen Eintritt verlangen. Berlin hat für seinen Teil zwar einen eintrittsfreien Sonntag pro Monat, verlangt aber mit Hinweis auf die Ticketpflicht in anderen städtischen Museen für seinen Teil im Humboldt Forum Eintritt. Der von der Humboldt-Uni verantwortete Bereich ist kostenfrei zugänglich.