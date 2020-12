Berliner Humboldt Forum wird eröffnet: "Basislager für Weltreise"

Hochmodern

Hinter der heftig kritisierten Hülle steckt ein hochmodernes Zentrum für Kunst, Kultur und Wissenschaft. Stella hat auf gut 40.000 Quadratmetern riesige Räume für das Humboldt Forum geschaffen. Was ohne Publikumsverkehr noch als Leere zwischen Grau, Beige und Weiß wirken mag, ist für Generalintendant Hartmut Dorgerloh die für das Gebäude notwendige Luft zum Atmen. Die eigentlichen Ausstellungsbereiche sind bis zu den im nächsten Jahr gestaffelten Eröffnungen noch verschlossen, viele deswegen zudem noch unfertig.

Im sperrigen Bau birgt auch die Konstruktion des Humboldt Forums mit vier Institutionen mächtig Zündstoff. Dorgerloh ist als Chef der Dachkonstruktion der Stiftung Humboldt Forum vor allem für Sonderausstellungen und Veranstaltungen zuständig. Daneben agieren weitgehend unabhängig zwei Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, das Land Berlin und die Humboldt-Universität.

Umstrittene Ethno-Objekte

So hat Dorgerloh auch kaum Einfluss auf die umstrittensten Objekte, die künftig zu sehen sein sollen. Das Ethnologische Museum verfügt über rund 530 historische Objekte aus dem Königreich Benin, darunter etwa 440 der sogenannte Benin-Bronzen, die weitgehend als Objekte aus Unrechtskontexten kolonialer Zeiten gelten. Deswegen sollen Umstände der Erwerbung genau dokumentiert werden. Bei Rückgaben sind Leerstellen in der Ausstellung vorgesehen.

Auch die Kolonialismusdebatte wird durch die historisierende Rekonstruktion belastet. In der Zeit der Hohenzollern wurde das Deutsche Reich zu einer wichtigen Kolonialmacht. Im heutigen Namibia wurden Aufstände von Volksgruppen unter deutschem Befehl brutal niedergeschlagen und etwa 75 000 Herero und Nama getötet.

Auf dem Dach des Humboldt Forums ist ebenfalls rekonstruiert, was von den Hohenzollern während der Revolution 1848 nachträglich auf den Schlossbau gesetzt wurde, um den Herrschaftsanspruch der Monarchie gegen demokratische Bestrebungen zu unterstreichen: Kreuz und Kuppel mit einem weithin sichtbaren Bibelspruch, mit dem die Unterwerfung aller Menschen unter das Christentum gefordert wird. Unter solchen Zeichen soll nun im Humboldt Forum mit Vertretern aus den betroffenen Herkunftsstaaten der Kolonialismus aufgearbeitet werden.

"Koloniales Raubgut"

Aus Sicht des Tübinger Professors Ernst Seidl negiert der Bau an diesem Ort die ambivalente Geschichte des 20. Jahrhunderts. "Die Präsentation kolonialen Raubgutes unter dem Kreuz und der Kuppel mit dieser Inschrift am zentralsten Ort des Landes sendet ein höchst katastrophales Bild Deutschlands in der Welt", sagt der Kunsthistoriker. Von den Verantwortlichen will kaum jemand von dem Spruch gewusst haben.

Bisher nur hinter vorgehaltener Hand werden Kontrapunkte auf dem Dach diskutiert, was für Seidl "unglaubliche Wirkung und Ausstrahlung" bräuchte, um mehr zu sein "als nur ein kleines Feigenblatt". Denkbar - und schon mal im Gespräch für das Humboldt Forum - wäre ein Kunstwerk, das der norwegische Künstler Lars Ramberg 2005 auf den Palast der Republik setzte. Sechs Meter hohe neonbeleuchtete Buchstaben bilden das Wort "ZWEIFEL".