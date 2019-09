Humboldt: Der erste Popstar der Wissenschaft

Wulf sieht Humboldt als ersten Umweltschützer, Propheten des Klimawandels und genialen Abenteurer. Ganz anders stellt Daniel Kehlmann ihn in seinem Roman Die Vermessung der Welt dar – als verschrobenen Nerd, der durch die Welt reist, um mit manischem Messen den Dingen auf den Grund zu gehen.

Humboldt selbst beschreibt seine Kindheit als „trüb und öde“; seine Mutter ist emotional kalt, sorgt aber dafür, dass ihre beiden Söhne die beste Erziehung genießen, die man damals in Preußen bekommen kann. Humboldt interessiert sich für alles, besonders für Geologie. Als die Mutter stirbt, hinterlässt sie ein Vermögen, das es ihm, der sich in Preußen eingeengt fühlt, ermöglicht, seine erste Expedition auszurüsten.

Lebenselixier: Reisen

Er bringt sich Arabisch und Persisch bei – will nach Ägypten zu den Pharaonen, doch Napoleons Feldzug versperrt ihm den Weg. Also Amerika. 22 Tage dauert die Überfahrt. Er, der in seiner Jugend kränkelte, blüht in den Tropen regelrecht auf: „Nie habe ich mich in meinem Leben gesünder gefühlt“, notiert er in seinem Tagebuch.