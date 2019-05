"House of Cards"-Star Robin Wright gibt ihr Regiedebüt

US-Schauspielerin Robin Wright (53), als Claire Underwood aus der Netflix-Serie „ House of Cards“ bekannt, begibt sich hinter die Kamera. Mit dem Film „Land“ wird Wright ihr Spielfilm-Regiedebüt geben, wie die Produktionsgesellschaft HanWay Films am Dienstag bekannt gab.

Die Schauspielerin übernimmt in dem Überlebensdrama zugleich die Hauptrolle einer Anwältin, die sich nach einem Schicksalsschlag alleine in die Wildnis von Wyoming zurückzieht, um in der einsamen Natur zu sich zu finden.

Die Dreharbeiten nach dem Skript von Jesse Chatham und Liz Hannah („Die Verlegerin“) sollen heuer im Sommer in Kanada beginnen. Wright, die zuletzt in den Filmen „Wonder Woman“ und „ Blade Runner 2049“ mitwirkte, holte 2014 mit ihrer „ House of Cards“-Rolle als Ehefrau des skrupellosen Politikers Frank Underwood ( Kevin Spacey) den Golden Globe als beste Drama-Serien-Hauptdarstellerin.