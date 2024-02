Horrorfilm "Night Swim“: Poltergeister im Pool

Die Grauslichkeiten des Horror-Genres haben demnach ihre Meriten. Und es ist an der Zeit, die in einschlägigen Filmen genüsslich dargebotenen blutigen Morde, die furchterregenden Monster und die abstoßende Gewalt – kurz: alles, was man eigentlich nicht sehen will – neu zu beurteilen. So auch diesen Film, der aus dem Pool für nächtliche Schwimmübungen ziemlich unverschämt klassische Horror-Momente aus „Der weiße Hai“, „Es“ oder „Ghostbusters“ fischt. Mit einer Rahmenhandlung, die aus „The Amityville Horror“ entlehnt oder gar plagiiert ist.

Im Mittelpunkt steht Ray Waller, ein professioneller Baseballspieler, der aufgrund einer Multiple-Sklerose-Diagnose in den Ruhestand gezwungen wurde. Um sich mit dieser Realität abzufinden, widmet er sich seinem Familienleben – in einem neuen Haus, das über einen großen Pool verfügt und mit natürlichem Quellwasser gespeist wird. Während seine Familie im und um den Pool schreckliche Visionen erlebt, fühlt sich Ray im Wasser pudelwohl.