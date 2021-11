"Hol's der Geyer": Herrliche Witze von Zeitlosigkeit

Georg Wacks, Stefan Fleischhacker, Elena Schreiber, Martin Thoma, Christoph Wagner-Trenkwitz sowie das wunderbare Ensemble „Albero Verde“ (alternierend an der Violine Daniela Preimesberger und Ulrike Greuter, am Cello Ruth Ferlic, an der Klarinette Reinhold Brunner und am Klavier Christina Renghofer) durften sich hier großartig austoben; Marie-Theres Arnbom kuratierte je nach Programm die passenden Ausstellungen über das künstlerische und jüdische Leben in Wien und speziell jenes in der „Hölle“.