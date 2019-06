Hollywood: Fortsetzung folgt (nicht) im Kino

Doch selbst ein Franchise wie „Toy Story“, allseits beliebter Klassiker in den globalen Kinderzimmern, blieb mit seiner vierten Fortsetzung unter den hochgeschraubten Erwartungen. Gerechnet hatte man mit 140 Millionen Dollar und mehr am ersten Wochenende, tatsächlich lagen die Einspielergebnisse bei „nur“ 118 Millionen.

Doch die Kritiken zu „Toy Story 4“ überschlagen sich – und Disney wird im Verlauf des Sommers dank Mundpropaganda seinen Gewinn befriedigend vergrößern können. Übrigens auch mit seinem Marvel-Hit „Avengers: Endgame“: Dem Vernehmen nach startet das Superhelden-Finale eine zweite Runde im Kino, in dem zusätzlich Filmszenen gezeigt werden, die es nicht in die erste Fassung geschafft haben. Offensichtlich will Disney damit den Weltrekord brechen, den „Avatar“ und 2,782 Milliarden Dollar Einspielergebnissen hält.