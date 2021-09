"Hochwald"-Regisseurin Evi Romen: "Ich beobachte Traumata"

Ist die Angst vor dem Fremden noch ausgeprägter geworden durch die Verwerfungen in der Welt? Vor allem in der Provinz?

Das habe ich mich auch gefragt, ich bin aber nicht sicher. Ich glaube, dass die Angst vor dem Fremden geringer ist als früher, weil man ja mehr kennt und mehr sieht. Man schützt sich mit der Annahme, bei uns kann so was nicht passieren. Aber auch kleine Dörfer sind vor dem Einbruch von globalen Ereignissen nicht gefeit. Und wenn so etwas passiert, ist die Angst sofort da und die Mauer wieder zu.

Stimmt es, dass die islamistischen Terroranschläge in Paris 2015 Inspiration für Ihren Film waren?

Ja, tatsächlich war ich da zufällig auf Heimatbesuch und habe die Nachricht vom Anschlag im Bataclan erhalten. Dann kam im regionalen Radio eine Unternotiz, dass auch ein junger Südtiroler unter den Opfern ist. Nachdem wir Südtiroler ja nicht so viele sind, bilden wir uns – wie die Isländer – immer ein, dass wir uns alle kennen. Daher war mein erster Gedanke: Ist das einer aus unserem Dorf? Man fängt dann an zu überlegen und so hat sich das Stück für Stück bei mir aufgebaut. Gottseidank ist es pure Fantasie geblieben. Ich kannte das Opfer vom Bataclan nicht.

Kommen Sie oft zurück in Ihr kleines Dorf?

Also, sagen wir es so: Die Verbundenheit ist sehr groß, das Nachhausefahren eher selten. Dazu muss ich sagen, dass ich zwischen Dorf und Stadt aufgewachsen bin. Wir haben den ganzen Sommer über am Berg gewohnt und sonst in der Stadt, in Bozen. Aber da gibt es noch die Familie, Freunde, die Kinder von Freunden. Wir kennen uns alle.

Sie wählen gerne gebrochene Figuren als Helden, Verzweifelte. Sind sie interessanter als die glatten Typen?

Naja, es ist schon faszinierend, nicht so glatte Typen zu zeigen. Manchmal auch deshalb, weil man den Blick so gut von sich selbst abwenden kann, wenn man andere am Abgrund beobachtet. Das Leid und das Extreme geben für das fiktive Erzählen viel mehr her. Brüche und unvorhersehbare Dinge sind das Spannende am Erzählen.