HK Gruber im Konzerthaus: Hollywood? Wiener Wald? Hauptsache: Gute Musik

Höchstleistungen

Glänzend gerieten die „Short Stories from the Vienna Woods“. Gruber verdichtete Szenen aus seiner 2014 in Bregenz und im Theater an der Wien aufgeführten Vertonung von Ödön von Horváths „Geschichten aus dem Wienerwald“. Er befeuerte das Orchester zu Hochleistungen.

Fulminant die verzerrten Walzer, bedrohlich die Polka-Passagen. Famos agierten die Konzertmeisterin und der Cellist. Ovationen.

Susanne Zobl