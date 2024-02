Hitzige Debatten auf der Berlinale: Mut zum Mitgefühl

So gesehen wirkte das Schlussbild des Eröffnungsfilms „Small Things Like These“ geradezu richtungsweisend: Ein Familienvater streckt einer ausgestoßenen jungen Frau die Hand entgegen und bietet ihr Schutz und Sicherheit.

Dass dieser Mann von Cillian Murphy, besser bekannt als oscarnominierter „Oppenheimer“ gespielt wurde, machte die humanitäre Botschaft gleich noch attraktiver. Als Star des sommerlichen Blockbusters erlangte Murphy mit seinen berühmt blauen Augen Weltruhm und kann daher unbesorgt in kleineren Filmdramen leiser treten. In „Small Things Like These“ spielt er einen verrußten Kohlehändler namens Bill, der in einer irischen Kleinstadt der 1980er-Jahre beobachtet, wie die Nonnen des örtlichen Klosters junge, „gefallene“ Frauen hinter verschlossenen Türen ausbeuten.

Der belgische Regisseur Tim Mielants bezieht sich dabei auf einen historischen Kirchenskandal, bei dem in sogenannten Magdalenen-„Wäschereien“ Mädchen bis ins Jahr 1996 zur Zwangsarbeit genötigt wurden.

Bill weiß von dem Unrecht, das ihn an sein eigenes Schicksal als unehelicher Bub erinnert. Doch zähe Rückblenden in seine Kindheit unterbrechen das ohnehin schon schwerfällige Psychogramm eines gequälten Mannes. Zudem weidet sich die Kamera endlos an Murphys leidendem Gesicht, dessen Charisma in den unzähligen Großaufnahmen langsam zu verblassen droht.