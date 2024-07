"Hillbilly Elegie": Wo Glenn Close die Oma von Trumps Vize ist

Überdosis Heroin

Der Film ist prominent besetzt mit Glenn Close als Großmutter (Mamaw) und Amy Adams als Mutter Beverly. Den erwachsenen J.D. spielt Gabriel Basso, bekannt aus „The Night Manager“. Inszeniert hat Ron Howard („Apollo 13“). Der Film erzählt die Geschichte in drei Zeitebenen, aber ausgehend von einer (von vielen) familiären Krisen. J.D. studiert Jus in Yale und braucht dringend einen Job in einer Kanzlei. Just als sich eine Chance dafür bietet, wird er zurück in seine Heimat in Ohio gerufen. Seine Mutter wurde mit einer Überdosis Heroin ins Spital eingeliefert.

In Rückblicken wird die schwierige Kindheit des Studenten aufgerollt. Es beginnt vermeintlich romantisch, im Urlaub in Kentucky. Als J.D. am Badesee von ein paar Bullys angegriffen wird, rückt gleich die ganze Familie zur Verteidigung an. Der Großvater erklärt, dass das Gesetz der Familie über allem steht. Am Ende des Films wird es sich für den Enkel weisen, dass es manchmal besser ist, die Familie im Stich zu lassen – wenn man den tristen Verhältnissen entkommen will.

