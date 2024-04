"Hier alles tabu“: Ausstellung zu Friederike Mayröcker im Literaturmuseum

Sie hatte mehrere Botschaften dieser Art in der Wohnung verteilt. Waren diese Warnungen auch an Nachlassverwalter gerichtet? Zeichnungen, Kinderfotos, Briefe an ihre Mutter, Schallplatten, Dutzende Snoopy-Fanartikel: Sollte das Private privat bleiben? Die 2021 mit 96 Jahren verstorbene Dichterin – sie wollte 200 werden, so viel gab es für sie noch zu entdecken – gab spärlich Persönliches preis.

Dass sie doch einwilligte, ihren Nachlass dem Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek zu übergeben, kann, wer will, auch mit einer romantischen Komponente versehen: Vielleicht tat sie das, weil der Nachlass ihres verstorbenen Lebensmenschen, des Dichters Ernst Jandl, bereits dort war.