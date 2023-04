HGM: Umstrittener Saal "Republik und Diktatur" wird bis 2025 erneuert

Die Errichtung des Saals im Jahr 1998 sei damals "bahnbrechend" gewesen, da es sich um die erste museale Befassung mit der Zeitspanne 1918 bis 1945 gehandelt habe. "Doch in den vergangenen 25 Jahren hat sich in der Wissenschaft und in der gesellschaftlichen Diskussion viel getan", weshalb eine Neubetrachtung und Umgestaltung dringend notwendig sei, so der 1979 geborene Historiker, der das HGM seit Mitte Februar in Nachfolge von M. Christian Ortner leitet.