Herbert Grönemeyer feiert das 20-Jahr-Jubiläum seiner Erfolgsplatte "Mensch" mit einer Tournee, die bis ins kommende Jahr hinein reicht. In der Wiener Stadthalle (Halle D) macht der 66-Jährige am 24. Mai 2023 Halt. Der Vorverkauf startet am morgigen Mittwoch.

Grönemeyer blickte schon im Dezember 2021 voller Vorfreude auf die Jubiläums-Tour. „Wenn das alles so geht, wie wir uns das vorstellen und die Zeit das auch ermöglicht, dann freue ich mich natürlich riesig“, sagte der 65-Jährige im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist natürlich nicht nur unser Brot, sondern auch unsere Leidenschaft. Das fehlt uns maßlos, dass wir das nicht machen können.“

Sportfreunde dabei

Die neue Tournee ist für Grönemeyer und seine Band die erste nach der „Tumult“-Tour vor drei Jahren. Im Mittelpunkt steht das Erfolgsalbum von 2002, doch die Menschen könnten sich neben altbekannten Klassikern ebenso auf „neuere Stücke, ältere Stücke, und unbekanntere Stücke“ freuen. Auf der Bühne stehen werde die gleiche Besetzung und das gleiche Orchester wie damals. Und wie schon 2002 sind auch die Sportfreunde Stiller wieder als Support Act mit dabei.

Mit rund vier Millionen verkauften Tonträgern, 21 Gold-Auszeichnungen und 95 Wochen in den Charts ist „Mensch“ das erfolgreichste Musikalbum aller Zeiten in Deutschland. Die gleichnamige Tour im Jahr 2003 besuchten 2,2 Millionen Menschen. Den Erfolg von damals zu wiederholen sei allerdings nicht das Ziel. „Dies war einfach der Versuch, einmal einen Grund zu finden, aufzutreten, und gleichzeitig einfach zurückzudenken“, sagte Grönemeyer.

Nerv der Zeit

Damals wie heute trifft „Mensch“ den Nerv der Zeit: Das Album, welches laut Grönemeyer vom Aufbruch und dem Weg zurück ins Leben handelt, habe „tragischerweise große Parallelen zu der Zeit jetzt“. „Dieser Zusammenhalt und dieser Glauben aneinander ist ja auch jetzt der Versuch, dass uns das aus dieser Zeit und durch diese Zeit bringt“, sagte Grönemeyer der dpa, damals noch mit Blick auf die Corona-Pandemie.

Anlässlich des Jubiläums erscheint Ende Mai auch das Buch "Zu Mensch", in dem die Autorin Arezu Weitholz die Entstehungsgeschichte der Platte aufrollt, die Illustrationen stammen von Katrin Funcke.

Tickets gibt es unter anderem via Ö-Ticket. Weitere Infos unter 20jahremensch.groenemeyer.de