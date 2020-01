Herbert Brandl: "Es ist alles verbunden, wie ein riesiger Körper"

Brandl hat in einigen Bildern auf die Koralpe und das Bachgebiet der Schwarzen Sulm Bezug genommen. Es ist jene Region an der Grenze der Steiermark zu Kärnten, in der er aufwuchs. Seit Jahren tobt dort ein Streit um den Bau eines Speicherkraftwerks. Durch den geplanten Abbau von Lithium und die Autobahn-Durchtunnelung sei die Region überhaupt „zum Industriegebiet geworden“, wie der Künstler sagt.

Dass Brandls Bilder – in denen nie Menschen oder Zivilisationsspuren zu sehen sind – eine Gegenwelt zu der an der Kippe stehenden Natur entwerfen, folgt wohl einem romantischen Impuls: Auch im 19. Jahrhundert reagierten Künstler mit überwältigender Darstellung der Natur auf die Industrialisierung. „Ich empfinde meine Bilder aber nicht als Zeigefinger oder dergleichen“, sagt Brandl. „Ich glaube nur, dass wir Menschen in uns eine Sehnsucht nach etwas Gegebenem, Geschenktem, Natürlichem tragen.“