Maler, Autor und Sohn von Helmut Qualtinger: Christian Qualtinger gestorben

Der Maler, Autor und Sohn von Helmut Qualtinger, Christian Qualtinger, ist tot. Er ist 66-jährig gestorben, erfuhr der KURIER aus dem Umfeld der Familie. Christian Qualtinger wurde 1958 in Wien geboren und studierte an der Akademie der Bildenden Künste bei Arnulf Rainer. 2014 erstellte er ein Comicbuch zum legendären "Herrn Karl" seines Vaters. Seine Werke wurden in zahlreichen Ausstellungen gezeigt.