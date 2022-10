Helmut Newton zu scharf für YouTube? Kunstforum beklagt "Google-Perversion"

Vonseiten Googles hieß es zuletzt, die Richtlinien zur Darstellung von Nacktheit seien "mit der Zeit nuancierter geworden". Der Vorfall rund um die Newton-Schau zieht diesen Selbstbefund in Zweifel.

"Für Kulturveranstalter bleibt unverständlich, warum Influencer ihre nackte Haut nahezu uneingeschränkt monetarisieren können, Ausstellungen von den US-Tech-Giganten einer Zensur unterzogen werden, die jegliche Sprech- und Denkverbote einer zivilisierten Gesellschaft überschreitet", heißt es in einer Aussendung des Kunstforums. "Insbesondere in Zeiten von Kontaktminimierung durch die nach wie vor grassierende Pandemie sind Streams und digitale Vermittlungsangebote für die Kulturbranche überlebenswichtig. Die Zensur von Youtube und Co. greift in das Grundrecht der Menschen auf Kulturgenuss und freien kulturellen Diskurs ein.“