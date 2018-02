Helene Fischer: Volles Programm in Wiener Stadthalle

Helene Fischers Comeback nach sieben krankheitsbedingt abgesagten Konzerten hat am Freitag in der Wiener Stadthalle kaum Zweifel an der Fitness des deutschen Schlagerstars aufkommen lassen. "Das volle Programm" hieß der dritte Song auf der Setlist des Auftritts, das stand ihr noch bevor. "Bestimmt bin ich noch nicht 100-prozentig da, aber ich werde mein Bestes geben", so Fischer nach drei Songs.

Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER Der Jubel kannte nach rund einer Viertelstunde erst einmal kein Ende. "Man könnte meinen, ich war nur krank", resümierte die 33-Jährige die Tage davor. Es würde für eine Künstlerin jedoch mehr bedeuten, sieben Shows ausfallen lassen zu müssen. "Es ist die beste Medizin ever, dass ich heute Abend wieder zurück auf der Bühne bin", ließ Fischer zum Auftakt aber wissen. Dieser war gelungen. Nach dem Opener "Nur mit Dir" vom aktuellen, im Vorjahr erschienen Album, und von acht Tänzern begleitet, gelang auch ihre erste akrobatische Einlage ebenso: Fischer startete fit und munter. Rund drei Stunden soll ihr heutiger Gig insgesamt dauern.