Heinrichs große Stunde im Stadion

Und das ist Weihnachten, Ostern, Geburtstag und Silvester in einem für jeden. "Das ist unser Tag!", singt Helene Fischer im knackigen kurzen Knallgelben. Sie wird sich noch sechs Mal umziehen. Sie wird noch über der Menge schweben wie eine Artistin. Wenn sie ganz nah, zum Greifen nah, über den Köpfen und hochgereckten Händen ihrer Gläubigen glockenhell intonierend hinwegzischt, wirkt sie auch ein bisschen wie die nie erreichbare, unerreichte Lockspeise – schmachtende Blicke verfolgen sie auf ihrem minutenlangen Rundflug: So schön, so kühn, so tapfer, so ein Ereignis, wenn ich die Fischerin vom Boden seh'!

Helene Fischer: Die Bilder von ihrem Wien-Konzert