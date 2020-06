Heinz Zednik: 75. Geburtstag und 50 Jahre Staatsoper

Dazu gibt es Ausflüge nach Bayreuth zu Patrice Chéreaus "Jahrhundert-Ring", an die New Yorker MET, nach Mailand, in die Welt der Operette oder in jene des Wiener Lieds; auch akustisch. Peter Dusek hat etliche Videobeispiele zusammengestellt, die der Vielseitigkeit des Künstlers gerecht werden. Live gesungen wird in der Schau übrigens auch: Am 22. April gibt Heinz Zednik einen Liederabend, am 9. September interpretiert er unter dem Motto "A Musi, a Musi" Wienerisches. Wein inklusive.

Doch was meint der Jubilar zu dieser Retrospektive? "Ich bin, wie wir Wiener sagen, schmähstad." Weniger schmähstad gab er sich gegenüber der APA im Hinblick auf seine (erfolglosen) Versuche, Volksoperndirektor zu werden. "Gott sei Dank ist dieser Kelch an mir vorübergegangen, weil ich gar nicht die Gerissenheit und nicht die Kraft gehabt hätte, mich durchzuboxen. Damals war Klaus Bachler am Burgtheater und Ioan Holender an der Staatsoper: Ich wäre diesen beiden Oberschlitzohren gar nicht gewachsen gewesen."

Link: www.theatermuseum.at