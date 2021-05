Heilig-Geist-Kirche in Ottakring: Meisterwerk der frühen Moderne

Nach einem Jahr coronabedingter Pause gibt es heute, Freitag, wieder eine Lange Nacht der Kirchen. Und erstmals gibt es auch ein Farbmagazin – realisiert in Kooperation mit dem KURIER: In „Nachts in der Kirche“ finden Sie mehrere Reportagen von Gotteshäusern in Wien, die in unserer Serie „Kunst in der Kirche“ erschienen sind.