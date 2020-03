Haus-Kolumne: Was streamt eigentlich der Homeoffice-Sitznachbar?

Wer sich ohnehin oft mit Netflix, Spotify & Co die Zeit vertreibt, für den ist ein digitales Kultur- und Unterhaltungsprogramm ja eigentlich nichts Neues. Zumindest, solange man das Programm selbst bestimmt.

Um ein bisschen Abwechslung ins Quarantäne-Entertainment zu bringen, habe ich also beschlossen, mich in mir unbekannte Gefilde vorzuwagen und auszutesten, was mein Isolationsgenosse und Homeoffice-Sitznachbar so streamt.

Mein persönlich kuratierter Spielplan beginnt mit Animes – japanischen Zeichentrickfilmen und -serien. Ein Genre, mit dem ich seit Volksschultagen und einer großen Liebe für die Teenie-Serie „Sailor Moon“ keine Berührungspunkte mehr hatte.