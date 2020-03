Haus-Kolumne: "Irgendwann hatte ich mal weniger Sorgen"

Einige wesentliche Kalendereinträge habe ich bereits ersatzlos gestrichen. Dabei hätte man sich das Jahr schon ganz gut eingeteilt gehabt. Am ersten April-Wochenende mit Mama und Papa und Anhang nach Hamburg. Davor noch die bereits geplante Geburtstagsparty meiner Freundin. Alles abgesagt!

Und ob ich im Sommer mit dem Auto durch Italien fahren werde, wackelt aus heutiger Sicht gehörig – wie vieles andere auch. Die Festplatte des Lebens wird gerade neu formatiert. Egal, ob man dafür bereit ist oder nicht.

„Sag alles ab“, davon wussten Tocotronic schon ein Lied zu singen. Der Song passt unfreiwillig, aber gut zur allgegenwärtigen Corona-Krise. Die Texte der ehemaligen „Hamburger Schüler“ kommen einem im Moment in vielen Situationen in den Sinn. „Mach es nicht selbst“ (vom Album „Schall und Wahn“) möchte man etwa der Risikogruppe zusingen, wenn sie im Supermarkt vor einem an der Kassa zum Stehen kommt. Oder wenn einem plötzlich alles zu viel werden sollte, lässt es sich mit Tocotronic schunkelnd kapitulieren: „Kapitulation, ohohoh ...“

Ein Album ist in den vergangenen Tagen aber besonders in meinen Fokus gerückt. „Digital ist besser“. Das Debütalbum von Tocotronic feierte am 6. März nämlich seinen 25. Geburtstag. Die 18 (!) Songs haben an Rohheit und Dringlichkeit nichts verloren – eingespielt wurden sie live und in kürzester Zeit. Die immer ein bisschen verstimmte Gitarre ist oft bis zum Anschlag verzerrt, die Eröffnungsnummer „ Freiburg“, „Meine Freundin und ihr Freund“ oder die Jugendzimmer-Protesthymne „Drüben auf dem Hügel“ erinnern an US-amerikanische Krawallmacher wie Hüsker Dü und Dinosaur Jr.