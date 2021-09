Haus der Geschichte Österreich: Leitung ausgeschrieben

Die Österreichische Nationalbibliothek hat für das Haus der Geschichte Österreich, provisorisch in der Neuen Burg am Heldenplatz untergebracht, die Direktion neu ausgeschrieben. Der Vertrag von Monika Sommer, die das Museum seit der Gründung leitet, läuft mit Februar 2022 aus. Das Haus der Geschichte Österreich soll - zumindest theoretisch - die Geschichte Österreichs ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit thematischen Rückblicken in die Zeit der Aufklärung und davor vermitteln.