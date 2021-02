"Ausnahmezustand in Objekten": Corona-Schau im Haus der Geschichte

Diesen „Ausnahmezustand in Objekten“ will das Haus der Geschichte Österreich in seiner Web-Ausstellung „Ein Jahr Corona sammeln“ zeigen. Sie umfasst insgesamt 28 Gegenstände, die mittlerweile ikonisch für die Krise geworden sind. Wie etwa eben der Babyelefant.

Tiefe Spuren hinterlassen

„Es gibt lustige Gegenstände, die mit einem Augenzwinkern für das vergangene Jahr stehen. Zum Lachen gab es ansonsten aber wenig: Die Corona-Krise hat tiefe Spuren in jedem Bereich hinterlassen, sei es sozial, gesellschaftlich, wirtschaftlich oder kulturell“, sagt Direktorin Monika Sommer. „Wir haben diesen Ausnahmezustand von Beginn an dokumentiert und aktiv nach Objekten gesucht, um auch weniger sichtbare Geschichten der Krise zu erzählen.“