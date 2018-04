Haus der Geschichte: "Dafür reicht der Platz nicht aus"

Seit Februar 2017 leitet die Historikerin Monika Sommer, 1974 in Linz geboren, das Haus der Geschichte Österreich (HdGÖ). Das Geschichte-Museum ist in der Neuen Burg am Heldenplatz untergebracht – und zeigt ab Mitte November in Räumlichkeiten, die das Kunsthistorische Museum zur Verfügung stellt, eine Ausstellung zum 100-Jahr-Jubiläum der Republiksausrufung. Das weitere Schicksal des HdGÖ bleibt ungewiss.

KURIER: Wird es nun einen befristeten oder unbefristeten Vertrag geben?

Monika Sommer: Das ist eine kulturpolitische Entscheidung – und die steht noch aus. Ich bin als wissenschaftliche Direktorin nicht zuständig. Das HdGÖ ist organisatorisch in die Nationalbibliothek eingebunden. Die Geschäftsführungen der beiden Institutionen sind im Gespräch. Wenn sie nicht mehr weiterkommen, werden sie wohl an den Herrn Minister herantreten.

Sollte das nicht langsam, ein halbes Jahr vor der Eröffnung, klar sein? Bei einem befristeten Mietvertrag wird man weniger Investitionen tätigen.

Dass die Situation nicht einfach ist, hängt mit einer Entscheidung der Vorgängerregierung zusammen. Die jetzige Regierung hat sich eine „Evaluierung“ des Projekts vorgenommen. Ich denke, dass es noch heuer eine Entscheidung geben wird, wie sich die Regierung die Zukunft des HdGÖ vorstellt.

Haben Sie mit Gernot Blümel, dem neuen VP-Kulturminister, reden können?

Noch nicht mit ihm persönlich. Aber wir haben jetzt einen Termin.