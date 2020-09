Harry Styles statt Shia LaBeouf in neuem Psychothriller

Der britische Sänger und angehende Schauspieler Harry Styles (26) hat den Zuschlag für eine Rolle in dem geplanten Psycho-Thriller "Don't Worry, Darling" erhalten. Er ersetzt den US-Schauspieler Shia LaBeouf, der aus Termingründen von dem Projekt abspringen musste, wie die US-Branchenportale "Variety" und "Deadline.com" am Freitag berichteten.

Florence Pugh ("Little Women"" und Chris Pine ("Star Trek") sind bereits an Bord. Schauspielerin Olivia Wilde, die Regie führt, will auch in einer Nebenrolle auftreten.