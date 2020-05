Harry Belafonte ist Stargast der Viennale

Einen ersten Einblick ins Programm des 49. Internationalen Filmfestivals Viennale (20. Oktober bis 2. November 2011) gab am Freitag deren Chef Hans Hurch. Die spektakulärste Ankündigung war die, dass der charismatische US-Schauspieler, Musiker und Bürgerrechtsaktivist Harry Belafonte, dem ein Viennale-Tribute gewidmet ist, nach Wien kommen wird. Gleich am ersten Festival-Wochenende, am 22. und 23. 10., wird Belafonte da sein.



Ein zweites Tribute gilt dem britischen Produzenten Jeremy Thomas, der für Bertolucci-Filme wie "Der letzte Kaiser" oder "The Dreamers" verantwortlich zeichnet; die Viennale-Retrospektive im Filmmuseum ist der französischen Regisseurin Chantal Akerman gewidmet. Auch sie wird persönlich nach Wien kommen, ihren neuen Film "La folie Almayer" und ihre Lieblingsfilme im Rahmen einer Carte Blanche vorstellen.



Im Hauptprogramm werden Regiegrößen wie Aki Kaurismäki (" Le Havre"), Nanni Moretti ("Habemus Papam"), die Dardenne-Brüder ("Le Gamin au velo"), Lars von Trier ("Melancholia") und Todd Haynes vertreten sein. Bei den Dokumentarfilmen sind Ruth Beckermanns "American Passages", Joerg Burgers "Way of Passion" und Lotte Schreibers "Tlatelolco" zu sehen.