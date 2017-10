"Happy End": Der Fluch der Familie

Michael Haneke hat sich mit seinen Filmen – zuletzt mit "Liebe" – die Latte selbst sehr hoch gelegt. Sein Liebestod-Drama "Amour" riss das Publikum mit großer Wucht aus dem Sessel, holte den französischen Schauspiel-Star Jean-Louis Trintignant aus der Pension zurück, gewann Haneke die (zweite) Goldene Palme in Cannes und den Oscar in Hollywood.

Fünf Jahre später ging die Premiere von "Happy End" (ebenfalls in Cannes) vergleichsweise leise über die Bühne. "Happy End" erreichte weder die emotionale Sogwirkung noch die scharfsinnige Gesellschaftsanalyse, die Hanekes beste Arbeiten auszeichnen. Stattdessen funktioniert seine großbürgerliche Familien-Farce als unaufgeregte, vor sich hin murmelnde Zustandsbeschreibung im Ensemble-Format, ohne je zu sonderlicher Dringlichkeit aufzuwallen.

In der losen, quasi "innerlichen" Fortsetzung von "Amour" dominiert wieder Trintignant als Patriarch ("Ich habe meine todkranke Frau erstickt") seine Familie: Wie in einer barocken Version von "Denver-Clan" bewohnt er mit ihr ein grandioses Palais in der Hafenstadt Calais. Draußen mag die Flüchtlingskrise toben, doch jedes Familienmitglied ist in sein separates Drama verwickelt.

Die Tochter – immer patent: Isabelle Huppert – führt das familiäre Bauunternehmen und muss einen Unfall vertuschen. Der Sohn (Mathieu Kassovitz) arbeitet als Arzt und unterhält eine leidenschaftliche Internetaffäre. Gerade ist seine Teenager-Tochter aus erster Ehe eingezogen: Ein seltsames Mädchen, das mit seiner Handy-Kamera andere Leute filmt, ihren Hamster vergiftet und die E-Mails ihres Vaters liest. Einmal mehr weiß Hanke von (digitaler) Entfremdung und bürgerlicher Kälte zu erzählen: Wenn der Hund das Kind der Hausangestellten beißt, reicht Schokolade gegen den Schmerz. Verunglückte Arbeiter bekommen einen Scheck ausgestellt.

Das Wort Empathie kann hier keiner buchstabieren.

Formal ist "Happy End" von unfehlbarer Genauigkeit; aufgeräumte Bilder vermitteln eine Klarheit, in denen sich oft erst bei genauerem Hinsehen die Ereignisse verschleiern. Nicht selten finden im Bildhintergrund Begegnungen statt, deren Bedeutung sich erst nach und nach erschließt.

Best-of-Haneke

Haneke zersplittert sein Familienalbum in kleine Erzählfragmente und setzt sie dann abrupt wieder zusammen. Er tut dies in großzügigen Verweisen auf den eigenen Werkkatalog, als eine Art "Best of Haneke": Von "Bennys Video" über "Caché" bis hin zu "Amour" finden sich Anspielungen und Eigenzitate, die aber nicht weitergetrieben oder zugespitzt werden – und das ist auch das Enttäuschende daran. Was die pessimistische Gesellschaftsdiagnose betrifft, ist er sich aber treu geblieben. Kein "Happy End" im Haneke-Universum.

INFO: F/Ö/D 2017. 107 Min. Von Michael Haneke. Mit Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant.

KURIER-Wertung: