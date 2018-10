Hans Zimmer: "Das Auge hört mit beim Film"

„Ich dreh’ den Titel immer um. Absichtlich. Ich sagte , Vienna in Hollywood’“, so Zimmer im KURIER-Gespräch. „Als Musiker, der in Hollywood Filme macht, hat man immer eine Beziehung zu Wien. Hollywood hätte ohne Wien gar nicht seine musikalische Sprache finden können. Die Stadt hat so viele Talente verloren in dieser dunklen Zeit.“

Ob Max Steiner oder Erich Korngold, Wien hat, so Zimmer, „unglaublich viel für Hollywood getan. Wo wären wir ohne Egon Schiele, Gustav Klimt oder Hedy Lamarr. Und von Sigmund Freud kam die Psychologie, die wir tagtäglich verwenden.“

Vor vielen Jahren hat ihm Ennio Morricone den Musiker Aleksey Igudesman vorgestellt, der mit Zimmer Werke für „Der Weg nach El Dorado“, „Spanglish“ und „ Sherlock Holmes“ arrangierte, 2010 für einen Oscar in der Kategorie „Beste Filmmusik“ nominiert. „Mit Aleksey, einem russisch-deutschen Wiener, habe ich angefangen, Musik zu machen. Und er sagte: Wien ist die einzige Stadt, die noch Respekt vor Musikern hat.“