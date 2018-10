Video: Star-Komponist Hans Zimmer im Interview

Er ist einer der berühmtesten Filmkomponisten der Welt: Hans Zimmer schuf die Musik zu Kassenschlagern wie „Rain Man“ (sein Durchbruch), „König der Löwen“ oder „Gladiator“. Nun war er in Wien für das „ Hollywood in Vienna“-Konzert im Konzerthaus – das er selbst aber „ Vienna in Hollywood“ nennt, wie er dem KURIER im Interview sagt. Denn gerade in der Musik des frühen Hollywood zeige sich, welche Kultur in Österreich verloren gegangen ist, von Erich Wolfgang Korngold bis Max Steiner.

Der überaus aktive Komponist Zimmer arbeite gerade wieder an Musik zum „König der Löwen“. Träumt er da schon von Musik? „Ich habe einmal eine ganze Filmmusik geträumt, und die dann auch aufgeschrieben“, sagt Zimmer.

