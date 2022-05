Hans Weigand: Mit dem Messer auf der perfekten Welle

Was Weigands Bildern aber Halt gibt, ist – neben einer genau kalibrierten Balance aus Untergangs- und Lebenslust in den Motiven – die Verankerung in der alten Technik des kolorierten Holzschnitts. Auf diesen Bereich von Weigands Arbeit fokussiert nun eine eindrucksvolle Werkschau in der Albertina (bis 21. 8. ) – durchaus folgerichtig, ist doch die traditionsreiche Drucktechnik von Albrecht Dürer und Martin Schongauer bis zu Franz Gertsch und Kiki Smith tief im „Erbgut“ des Museums verankert.

Weigands Werke unterscheiden sich allerdings nicht bloß im Format von der Tradition – sie sind oft gar nicht gedruckt, sondern erreichen als Reliefplatten, in denen Schnitzer im Holz zugleich für Raumtiefe und für Licht sorgen, ihren fertigen Status.

Wie die jüngsten Werke – darunter die als Endlos-Panorama gedachte Serie „Blumen des Bösen“ – zeigen, hat es Weigand zu großer Meisterschaft in der Handhabung dieser Stilmittel gebracht.

Was die Bilder abseits der Technik einprägsam macht, ist eine Kraft, die sich im Aufeinandertreffen von historischer Beständigkeit und akuter Gegenwart generiert.