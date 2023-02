Hans Krankls Augenblicke für die Ewigkeit – auf Sky und ORF

Von Archivaufnahmen begleitet, kehrt man auch an den Ort seiner Kindheit zurück: Dorthin, wo er Kicken gelernt hat – am Loquai-Platz in Wien-Mariahilf. Schon in jungen Jahren sei er als Spieler „ein sozialer Egoist“ gewesen, sagt Krankl augenzwinkernd. Natürlich kenne er auch seine Schwächen, die er abseits des Rasens verortet: „Ich war ein Sturschädel. Wenn man älter wird, wird man weicher. Leider“, sagt der Sky-Fußball-Experte, der zwar immer noch gerne kickt, aber lieber als Sänger mit der Band Monti Beton auf der Bühne steht. Der nächste Gig steigt am 18. Februar, einen Tag nach der Party im Allianz Stadion, im Portofino Vienna in Wien-Simmering.

Auch der ORF gratuliert Hans Krankl am kommenden Donnerstag (20.15/ORF1): „Der Goleador wird 70“ ist eine Doku von Gerhard Lackner.