Gruner + Jahr: Magazin "Neon" wird eingestellt

Der Hamburger Verlag Gruner + Jahr stellt nach 15 Jahren sein Magazin "Neon" ein. Das Heft erscheint am 18. Juni zum letzten Mal. Danach werde es "Neon" nur noch digital geben, teilte der Verlag am Mittwoch in Hamburg mit.

"Ihr seid zu wenige geworden"

Chefredakteurin Ruth Fend bedauerte das Aus und schrieb an die Leser: "Wir würden wahnsinnig gerne weiter ein Heft für euch machen, mit all der Leidenschaft, mit der wir es noch immer jeden Monat tun. Aber ihr seid zu wenige geworden. Denjenigen, die sich verabschiedet haben, sind nicht genügend Jüngere gefolgt." Ruth Fend veröffentlichte auf der Website des Magazins einen Abschiedsbrief.

Die Zeitschrift war 2002 mit einer Auflage von 27.000 Exemplaren gestartet, erreichte 2011 einen Spitzenwert von durchschnittlich 237.000 verkauften Heften pro Monat - und lag nach Verlagsangaben zuletzt bei 58.000 verkauften Heften. Die aktuelle IVW-Meldung werde ein Minus von 23 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum ausweisen, teilte der Verlag mit. "Nido", ein seit 2009 publizierter Ableger für junge Eltern, wird fortgesetzt.