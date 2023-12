Gründungsmitglied der "Dixie Chicks" gestorben

Im Juni 2020 änderte die Band ihren Namen von "The Dixie Chicks" in "The Chicks", nachdem es in den USA infolge des Todes des Afroamerikaners George Floyd durch Polizeigewalt zu landesweiten Protesten gegen strukturellen Rassismus kam. Der Begriff "Dixie" wird oft mit der Ära der Sklaverei in Verbindung gebracht.

