"Groß und Kleinanzeigen": Ausflug in eine kuriose Welt

Am Ende jedes Besuchs steht das Verhandeln um den Verkaufspreis. Der erworbene Gegenstand wandert anschließend in den Transporter, der im Laufe der 15 Folgen zählenden Staffel zu einem fahrenden Museum wird. Was nach den Dreharbeiten mit all den Dingen geschehen soll, weiß Groß noch nicht. Vielleicht, so der Salzburger, verkauft er sie ja in einer Fortsetzung des TV-Formats weiter – und gibt selbst Kleinanzeigen auf.

Staffel zwei seiner Nachhaltigkeits-Serie „Wastecooking“ wird übrigens ab Dienstag (22. Mai, 22.55 Uhr) auf ORFeins gezeigt.