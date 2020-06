Green Day: Vom Winde verweht

Oder eine Jamsession mit Saxofon und Coverversionen von „Shout And Shimmy“, „Satisfaction“ und „Hey Jude“ kurz vor der Zugabe. Die klang in Wien etwas chaotisch, aber nach zwei Stunden voll mit Hits wie „Holiday“, „Know Your Enemy“, „Boulevard Of Broken Dreams“ und „Basket Case“ störte das keinen mehr.

Auch nicht, dass Green Day in der Interpretation ihrer Songs – abgesehen von Tempi-Wechsel – kaum Varianten kennen. Fortwährend hacken sie mit simplen Akkorden auf die Gitarren ein. Aber Songwriter Armstrong schreibt dazu gar nicht so simple, höllisch ansteckende Mitsing-Melodien, schafft so einen Ausgleich zur Einförmigkeit der Arrangements, die bei zweieinhalb Stunden Show eigentlich ermüden müsste.

Dazu kommen Texte, die cleverer sind, als die Musik vermuten ließe. Und alle drei sind nach wie vor mit Lust und Energie bei der Sache. Allen voran Armstrong: Er hüpft wie ein Springbock, wieselt permanent von einem Bühnen-Eck zum anderen und verbeugt sich zum Dank mit einem Kniefall, als der Wiener Massenchor zum Schluss „American Idiot“ ganz alleine singt.