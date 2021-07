Green Day: Nach Entzug energiegeladener denn je

Dazu, sagt er, habe er „heftig“ getrunken. Eine Angewohnheit, die er schon seit 1997 aufgeben wollte. „Aber ich wollte in keine Einrichtung. Als Alkoholiker glaubt man ja immer, man wird mit allem fertig. So hatte ich im Sommer 2012 immer wieder totale Blackouts. Und in Vegas begann ich schon zu Mittag zu saufen. An den Vorfall beim Festival kann ich mich nur bruchstückhaft erinnern.“

Deshalb gab Armstrong danach endlich dem Druck des Managers nach, schloss sich zu Hause ein und ging dort mithilfe einer Krankenschwester auf Entzug.

Seit März sind Green Day wieder auf Tour und Kritiker bescheinigen dem cleanen Armstrong weit mehr Drive als vor dem Zusammenbruch. In der Wiener Krieau planen die Punk-Rocker am Mittwoch jedenfalls, an die 30 Songs zu spielen.