Grandiose Bilderwelten, die man nicht so schnell vergisst

Und Freyer schafft ein betörendes Gesamtkunstwerk, in dem Platz für Versatzstücke aus der Commedia dell’arte ist, in dem an David Lynch gemahnende, surreale Bilderfolgen dominieren, in dem das Auge einer permanenten und virtuosen (Alb-)Traumkulisse ausgesetzt ist. Man kommt aus dem Schauen, aus dieser so traurigen Nacht des Mordens nicht mehr heraus.

Eine perfekte Lichtregie, eine stupende Bühnentechnik und eine geniale Rauminstallation erwecken Sciarrinos Werk visuell zum Leben; der Bühnenmagier Freyer hat voll zugeschlagen. Und das, obwohl das von Freyer neu erfundene, dazu gedachte Vorspiel "Tag aus Nacht ein" gar nicht notwendig wäre. Denn Sciarrino erklärt sich eigentlich fast von selbst.

Auch dank des vollendet illustrierenden Klangforum Wien, das sich unter der Leitung von Emilio Pomàrico zu Höchstleistungen verführen lässt. Zarte Töne, leise Klänge und fast subkutane Seelenempfindungen werden hörbar; eine flirrende Poesie der Dunkelheit entsteht.

Und die von der Bühnendecke herabhängenden oder in Seilen gefangenen oder auch in eine "Eiserne Jungfrau" gepressten Sänger brillieren: Otto Katzameier, Anna Radziejewska, Kai Wessel, Simon Jaumin vervollständigen diesen Sciarrino-Freyer-Kosmos perfekt. Was bleibt sind Träume. Gute wie schlechte. Und Bilder, die man nicht so schnell vergisst.

KURIER-Wertung: