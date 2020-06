Grafenegg: Sommermärchen geht weiter

"Es gab anfangs auch einige kritische Stimmen. Die Frage, ob das funktionieren würde, stand im Raum. Aber ich denke, dass wir alle Skeptiker überzeugt haben", so Buchbinder im KURIER-Gespräch. Großartige Künstler, ein treues, glückliches Publikum und musikalische Erlebnisse der Extraklasse – " Grafenegg steht auch für ein Lebensgefühl", sagt Buchbinder, der sich bereits sehr auf die Sommernachtsgala am kommenden Freitag freut. Denn damit wird traditionell der sommerliche Konzertreigen eröffnet.

Was das Geheimnis von Grafenegg ist? "Die besten Interpreten sind bei uns zu Gast, und sie fühlen sich wohl, es gibt keine zwanghaften Vorgaben. Jeder soll das spielen, worauf er Lust hat. Das gilt für die Dirigenten, die Orchester und natürlich auch für die Solisten. Ich halte nichts von einem künstlich aufgesetzten Motto. In Grafenegg soll es nur um die Musik gehen. Wir haben mit dem Wolkenturm eine akustisch hervorragende Open-Air-Bühne, mit dem Auditorium einen fabelhaften Konzertsaal. Und vielleicht wird eines Tages auch die sogenannte Reitschule, in der jetzt etwa Einführungsvorträge stattfinden, mit Musik erfüllt."

Pläne hat Buchbinder jedenfalls eine Menge. "Inzwischen ist es so, dass alle Künstler, die einmal da waren, fragen, wann sie wieder kommen dürfen. Und jene, die noch nicht in Grafenegg aufgetreten sind, wollen wissen, wann sie hier endlich spielen dürfen. An erstklassigen Musikern wird es auch in Zukunft nicht fehlen."