Grafenegg-Programm: Debüts und Wiedersehen im „Hogwarts“ der Klassik

"Das Herz der Hochkultur in Niederösterreich“ - wie Johanna Mikl-Leitner Grafenegg nennt – pocht auch im kommenden Sommer wieder. Zusammen mit der niederösterreichischen Landeshauptfrau haben der künstlerische Leiter Rudolf Buchbinder und Geschäftsführerin Simone Bamberg am Montag das Sommerprogramm 2025 präsentiert. Die Saison dauert diesmal von 19. Juni (da findet die Sommernachtsgala statt) bis 7. September, die „Sommerklänge“ ertönen bis 9. August, am 14. August wird das Grafenegg Festival eröffnet.

Langjähriger Partner

Der Gastgeber Rudolf Buchbinder tritt bei der Sommernachtsgala auf, am 17. August ist er mit Nikolaj Szeps-Znajder (Violine) mit Schubert, Brahms und Beethoven zu hören, und am 4. und 5. September mit Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia und dem Hong Kong Philharmonic Orchestra. Zum Abschluss des Festivals wird er am 7. September mit einem seiner „engsten und liebsten Musikpartner“, Zubin Mehta, auf der Bühne stehen. Die beiden haben gemeinsam schon 80 Konzerte absolviert, sie kennen sich seit 1955, als Buchbinder „noch in kurzer Hose gespielt hat“ und Mehta Kontrabass studiert hat. Buchbinder sprach von einem „Liebesbeweis“ seines langjährigen Kollegen.

Composer in Residence ist heuer Fabián Panisello. Er wurde in Argentinien geboren, lebt nun in Madrid. Seine Mentoren waren Peter Eötvös, Karlheinz Stockhausen und Luciano Berio. Er lehrt zeitgenössische Musik und hat das Plural Ensemble gegründet. Aktuell arbeitet er an einem Stück über den Klimawandel. Die Uraufführung seines vom Festival Grafenegg in Auftrag gegebenen Stücks wird er am 24. August Tonkünstler-Orchester Niederösterreich beim Abschlusskonzert des von ihm geleiteten Composer-Conductor-Workshop Ink Still Wet dirigieren. Da werden auch die Schöpfungen der Mitwirkenden präsentiert.