Grafenegg: Festival-Aufschlag mit zwei Tennisfreunden

Schönberg, dessen Geburtstag vor 125 Jahren heuer begangen wird, und Gershwin, schätzten einander und kannten einander persönlich. Noch heute hängen im Haus von Schönberg in Los Angeles, das dessen Nachkommen bewohnen, Fotos der beiden, die zeigen, wie sie miteinander Tennis spielen. Schönberg hat sogar Skizzen gemacht, wie das perfekte Tennismatch abzulaufen habe und wie er den Sieg davontragen könne, der Autor dieser Zeilen durfte sie im Haus in L. A. selbst sehen. Die nun in Grafenegg gespielten Werke entstanden allerdings lange davor.