Grafenegg hat den Corona-Test und den Regen-Test mehr als bestanden

Fast wäre das von Starpianist Rudolf Buchbinder geleitete Musikfestival so zu Ende gegangen, wie es (nicht) begonnen hatte. Mit einer wieder dem Wetter geschuldeten Absage im Vorfeld oder einem witterungsbedingten Abbruch.

Dies aber wollten die Veranstalter zum Finale nicht hinnehmen, und so spielten Buchbinder sowie die Wiener Philharmoniker bei Kälte und strömenden Regen das zweite und dritte Klavierkonzert Ludwig van Beethovens. Wohl glücklich, wer die live-zeitversetzte Übertragung auf ORF III gemütlich zu Hause verfolgen konnte.

Nicht nur Masken, sondern Regenpelerinen spielten am Wolkenturm somit eine zentrale Rolle, was jedoch Buchbinder und die Wiener Philharmoniker keinesfalls an einer großartigen Interpretation hinderte.