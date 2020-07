Grace Kelly: Kühl war sie nur bei Hitchcock

Grace Kelly

„I want to be a Queen“ – „ich möchte eine Königin sein“, sagt Grace Kelly als Prinzessin Alexandra in ihrem vorletzten Film, der Adelsgeschichte „Der Schwan“ (1956). Am Ende hält Alec Guinness einen Monolog, der vieles aus ihrem künftigen Leben als Fürstin vorwegnimmt: Sie werde wie ein Vogel sein, der nicht singen und nicht fliegen darf. Als Fürstin von Monaco wird Grace Kelly keinen Film mehr drehen dürfen: 1962 muss sie die Mitwirkung in Alfred Hitchcocks Film „Marnie“, die sie bereits zugesagt hatte, wieder zurücknehmen.

Gracia Patrizia

Grace Patricia Kelly wurde am 12. November 1929 in Philadelphia geboren. Sie wirkte in elf Spielfilmen mit. Erste Erfolge feierte sie 1952 an der Seite von Gary Cooper im Western „Zwölf Uhr mittags“ und 1953 mit Clark Gable in „ Mogambo“. Die Rolle der Georgie Elgin im Drama „Ein Mädchen vom Lande“ brachte ihr 1955 den Oscar als beste Hauptdarstellerin ein. Unter der Regie von Alfred Hitchcock spielte sie in drei Filmen: „Bei Anruf Mord“ (1954), „Das Fenster zum Hof“ (1954) und „Über den Dächern von Nizza“ (1955). Nach der Hochzeit mit Fürst Rainier III. von Monaco 1956 trug sie den Titel Princesse Grace de Monaco ( Gracia Patricia von Monaco). Sie starb am 13. September 1982 bei einem Autounfall.