Gorillaz in Wien: Auf Beats und Party reduziert

Schon alleine die Namen von Albarns Kollaborateuren zeigen die vielfältigen Einflüsse im Gorillaz-Sound. Das ergab auch in der Stadthalle ein unterhaltsame Setlist: Da waren die rockigen Ansätze von „M1 A1“, der genauso süße wie schräge Pop von „On Melancholy Hill“ oder das soulige „Strobelite“. Für die Vocals der Gastkünstler, die natürlich nicht alle mit auf Tour sind, behalf sich Albarn mit Videoeinspielungen und übernahm gewisse Parts auch selbst.

Jamie Principle und Zebra Katz, die auf „Humanz“ mitsangen und -rappten, sind auf dieser Tour dabei. Sie lieferten zu Beginn des zweiten Drittels mit „Sex Murder Party“ einen ersten Stimmungshöhepunkt.

Weiter befeuert wurde die Party durch die charmanten Videos von Jamie Hewlett, der es irgendwie schafft, 2D, Noodle und Co. genauso entzückend wie stumpfsinnig aussehen zu lassen. Doch auch da hatte man in der Stadthalle das Gefühl, dass die in die Clips eingearbeiteten politischen Botschaften durch die auf eskapistische Fete zielende Musik in den Hintergrund gerückt wurden.

Er könne sich gar nicht mehr erinnern, wann er das letzte Mal in Wien gewesen sei, sagte Albarn bei der Zugabe mit den Hits „ Clint Eastwood“ und „Feel Good Inc“. Aber Wien sein ein guter Platz, um Musik zu spielen. Ein Kompliment an das Publikum, das er bekräftigte, indem er - wo anderswo schon Schluss war - in der Stadthalle noch den Song „ Demon Days“ drauflegte. Klar, die Stimmung in Wien war gut. Alles in allem war es schon ein netter Abend. Aber von einem Musiker so kreativ wie Albarn, der chinesische Novellen vertont, Opern schreibt und mit afrikanischen Musikern arbeitet, hätte man erwartet, dass er das ansprechende Gorillaz-Material differenzierter ausführt und nicht auf die Beats und den Spaßfaktor reduziert.

